Ребенок погиб на пожаре в Перми

Пермь, 4 ноября. Во время пожара в столице Прикамья погиб 12-летний ребенок. Мать и 10-летняя девочка смогли спастись.

Медики пытались реанимировать мальчика на месте. Но в итоге ребенок скончался.

«Из подъезда было эвакуировано восемь человек, на вызов среагировали 10 единиц техники и 35 человек личного состава», — сообщали в ГУ МЫС по пермскому краю.

Сейчас по факту произошедшего инициирована проверка. Уточняются все обстоятельства инцидента.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что умерла ведущая солистка пермского балета Анна Терентьева. Молодая девушка скончалась скоропостижно и не от коронавируса.