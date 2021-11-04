Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 11:20
11:18
Армия
ЛНР обвинила ВСУ в попытках заглушить сигнал дрона ОБСЕ у поселка Луганское в Донбассе
11:15
Общество
Суточный показатель смертности из-за COVID-19 в России достиг 1195 случаев
11:13
Общество
Участились несчастные случаи при использовании бытового газа в Пермском крае
11:12
Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к россиянам в День народного единства
11:12
Общество
Актриса Елена Захарова рассказала, от чего зависит успех в театре
11:10
Общество
«Бурановские бабушки» споют на онлайн-концерте в честь Дня народного единства в Петербурге
11:07
Экономика
Транзит газа в ФРГ по трубопроводу «Ямал — Европа» может возобновиться 4 ноября
11:06
Происшествия
Женщина насмерть сбила пешехода в Башкирии
11:06
Общество
Депутат Анатолий Выборный не исключил распространение геномной регистрации на всех россиян
11:04
Общество
Власти Китая усиливают пограничный контроль для предотвращения распространения COVID-19
Все новости

Ребенок погиб на пожаре в Перми

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 10:49
Происшествия
Ребенок погиб на пожаре в Перми
mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Пензенской области

Пермь, 4 ноября. Во время пожара в столице Прикамья погиб 12-летний ребенок. Мать и 10-летняя девочка смогли спастись.

Медики пытались реанимировать мальчика на месте. Но в итоге ребенок скончался.

«Из подъезда было эвакуировано восемь человек, на вызов среагировали 10 единиц техники и 35 человек личного состава», — сообщали в ГУ МЫС по пермскому краю.

Сейчас по факту произошедшего инициирована проверка. Уточняются все обстоятельства инцидента.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что умерла ведущая солистка пермского балета Анна Терентьева. Молодая девушка скончалась скоропостижно и не от коронавируса.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Ребенок погиб на пожаре в Перми
пожар мчс пермь проверка погиб ребенок
Комментировать