Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 21:26
21:14
Общество
В Крыму самовольно стали требовать QR-коды там, где они даже не нужны
21:12
Весь мир
Главари боевиков в ЦАР пользуются услугами миротворцев ООН для возвращения дезертиров
21:00
Шоу-бизнес
Бритни Спирс отложила свадьбу до окончания суда против отца
21:00
Политика
Посол Антонов назвал вероятным введение новых санкций США
20:57
Происшествия
Правоохранители задержали гревшихся у Вечного огня узбеков в Обнинске
20:55
Экономика
В «Газпроме» прокомментировали ситуацию с ценами на газ
20:54
Общество
Школьники Свердловской области будут учиться дистанционно до 13 ноября
20:54
Общество
Съемочная группа могла заменить патрон в пистолете Алека Болдуина из-за саботажа фильма
20:52
Весь мир
Сенат США проголосовал за ужесточение санкций против Никарагуа
20:52
Общество
Белохвостые олени в США могут быть одним из наиболее крупных резервуаров для коронавируса
Все новости

Скончалась ведущая солистка пермского балета Анна Терентьева

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 20:01
Общество
Скончалась ведущая солистка пермского балета Анна Терентьева
permopera.ru  /  Пермский театр оперы и балета

Пермь, 3 ноября. Умерла ведущая солистка пермского балета Анна Терентьева. В пресс-службе театра сообщили, что молодая девушка скончалась скоропостижно и не от коронавируса.

Анна закончила Пермское хореографическое училище. Ее педагогом была Лидия Уланова. Поступила в балетную труппу театра в 2007 году.

«За 14 лет карьеры она исполнила сольные партии в балетах: «Лебединое озеро» (Pas de trois, маленькие лебеди), «Спящая красавица» (Принцесса Флорина, Фея Щедрости, Фея Бриллиантов), «Щелкунчик» (Мари, Луиза, французская пара, итальянская пара), «Бахчисарайский фонтан» (танец с колокольчиками), «Баядерка», «Аполлон Мусагет», «Времена года», «Конькобежцы», «Зимние грезы», «Ромео и Джульетта», «Свадебка», — напомнили в Пермском театре оперы и балета.

Прощание с Анной Терентьевой состоится 5 ноября в 12:00 по адресу: ул. Новогайвинская, 71.

Ранее ФАН сообщал о смерти главы СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Он занимал эту должность с 2018 года. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Скончалась ведущая солистка пермского балета Анна Терентьева
пермь театр балет балерина коронавирус скончалась
Комментировать