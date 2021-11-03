Скончалась ведущая солистка пермского балета Анна Терентьева

Пермь, 3 ноября. Умерла ведущая солистка пермского балета Анна Терентьева. В пресс-службе театра сообщили, что молодая девушка скончалась скоропостижно и не от коронавируса.



Анна закончила Пермское хореографическое училище. Ее педагогом была Лидия Уланова. Поступила в балетную труппу театра в 2007 году.

«За 14 лет карьеры она исполнила сольные партии в балетах: «Лебединое озеро» (Pas de trois, маленькие лебеди), «Спящая красавица» (Принцесса Флорина, Фея Щедрости, Фея Бриллиантов), «Щелкунчик» (Мари, Луиза, французская пара, итальянская пара), «Бахчисарайский фонтан» (танец с колокольчиками), «Баядерка», «Аполлон Мусагет», «Времена года», «Конькобежцы», «Зимние грезы», «Ромео и Джульетта», «Свадебка», — напомнили в Пермском театре оперы и балета.

Прощание с Анной Терентьевой состоится 5 ноября в 12:00 по адресу: ул. Новогайвинская, 71.

Ранее ФАН сообщал о смерти главы СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Он занимал эту должность с 2018 года.