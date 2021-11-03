Пермский кастомайзер собирает уникальные трициклы, конкурирующие с аналогами из Европы

Юрий Гапликов — единственный пермский кастомайзер, которого знают не только в России, но и за ее пределами. В своей мастерской он создает трайки или трициклы — трехколесные мотоциклы.

Юрий, который известен многим по кличке «Бармалей», рассказывает, что страсть к мотоциклам появилась еще в детстве. После первого класса родители регулярно отправляли его летом к тете в деревню Ростовской области, где жили три старших двоюродных брата.

«Три парня — все старше меня — у всех были мопеды и мотоциклы. И каждый год они у них менялись. Советский мотопром я видел почти весь, поскольку приезжал, а у них опять новые мотоциклы. Разбирали, собирали их», — вспоминает Бармалей в разговоре с корреспондентом ФАН.

vk.com / R-evolution Trikes [Кастом,трайк,мото,байк]

«Я был городской пацан, своего мотоцикла не было. Интересно было побывать у братьев, поучаствовать в процессе. Своеобразный тюнинг — бахрому на зеркала приделать, красками несколькими покрасить и это все кисточкой, поскольку никаких пульверизаторов не было. Любая краска, какую нашли, годилась. С советскими мотоциклами постоянно был геморрой, то они не заводились, то над ними проводили эксперименты, например, от трактора поршень ставили, и он заводился только с толкача, и то если пять человек на него сядет. Компрессия была такая бешеная, что поршни вылетали только так», — говорит Юрий Гапликов.

Вернуться в юность

Правда, тогда молодой человек не задумывался, что в какой-то момент придется связать свою жизнь с байками.

Но потом с мотоциклами на время пришлось расстаться — военное училище, институт, переезд в Пермь, семья, дети. В столице Прикамья Гапликов открыл агентство недвижимости.

Спустя 15 лет фирму пришлось закрыть, и пару лет после мужчина, как сам говорит, ничего не делал, зато с семьей поездили по миру, отдохнули и пришли в себя.

«Я сам механик швейного оборудования, но работал немного по специальности после армии. Плюс все машины знал — это тоже с детства было привито отцом. И вот я стал думать, чем заняться. Был еще вариант пойти на массажиста выучиться, но жена была немного против. И в какой-то момент решил вернуться к мотоциклам, но не к ремонту, а к чему-то более творческому. Открыл мастерскую», — вспоминает Бармалей.

vk.com / R-evolution Trikes [Кастом,трайк,мото,байк]

«В России не особо знают трехколесную технику. Три года назад я планировал уехать в Прагу с семьей жить. Поехал на разведку. Ребята встретили, и решили мы съездить к местным кастомайзерам. Я им привез плакат, чтобы показать, что мы делаем. А мне один чех говорит, что он уже года два наблюдает за нами через сайт. А он айтишник, у него все с кнопочки — пневмоподвеска с кнопочки, магнитола с кнопочки, музыка с кнопочки — кроме как не ездит с кнопочки. Царем меня назвал, я был поражен таким признанием», — рассказывает Юрий.

Было принято решение набрать людей и создать команду. И вот уже 15 лет R-evolution Trikes работает. За это время было выпущено уже 13 трайков. Все официально зарегистрированы.

В итоге переезд не состоялся, но идея уехать с Урала в теплые края еще есть. Потом было принято решение попытаться открыть производство в Сочи или в Краснодаре. Но пока помешала пандемия.

«Сейчас в наличии три трайка, которые нужно продавать и двигаться вперед. Два находятся в Сочи, один в Перми и практически готов к отъезду. Именно по итогу крайнего мотоцикла я залез в долги, поскольку не рассчитывал, что цены на все поднимутся во столько раз», — поясняет Юрий.

vk.com / R-evolution Trikes [Кастом,трайк,мото,байк]

Обсуждение проекта

По словам Бармалея, необходимо несколько часов, а может, и дней, чтобы пообщаться с заказчиком, посидеть в интернете вместе с ним, чтобы он указал на нравящиеся ему комплектующие на различных мотоциклах — крылья, бак, сиденья и т. д. Юрий сам не рисует, а «ваяет» из металла на стапеле.

«Сначала определяемся со стилистикой. И потом понеслось. Заказчик говорит, вот это крыло мне нравится, вот эта фара нравится, вот бак хороший, тут сидения нравятся, и, исходя из этого, у меня складывается картина того, что ему нужно. Это конструктор стопроцентный, — уточняет Гапликов. — Но главное — двигатель, вокруг которого строят мотоцикл. Это уникально. Через полгода, грубо говоря, снимают уже совершенно эксклюзивный аппарат».

Время на изготовление мотоцикла всегда разное. Все зависит от заказчика и «навороченности» байка.

«Ну как пример, опять же. У одного трайка опускается, поднимается стекло, подъемный механизм, стоит десятидюймовый андроид с усилителем, шесть колонок. Пневмоподвеска задняя независимая, пневмоподвеска передняя. Спинки водителя и пассажира, регулируемые с кнопочки. Плюс кофр (газовые лифты поднимают крышку). Регулировка именно пневмоподвески — передняя часть и отдельно левая задняя, правая задняя. Движок стоит турбированный порядка 260 лошадиных сил с внесенными небольшими изменениями. Я сместил немного вперед двигатель, чтобы трайк не мог встать на дыбы при такой мощности. Задние колеса 460 мм, ширина в 20-м радиусе. Длина его — 5,15 метра, что соизмеримо с Toyota Land Cruiser», — рассказывает Бармалей.

из личного архива / Юрий Гапликов

«Есть проблема. Мы не можем заниматься параллельно обслуживанием еще чего-нибудь. И когда мы говорим про два с половиной года, то имеем ввиду, что с утра ты вышел на работу и вечером ты ушел. Работают три человека, которые постоянно находятся в мастерской и что-то делают. И это работа над одним мотоциклом. Ведь это хендмейд», — говорит Юрий.

В итоге на самый простой заказ уходит около шести месяцев. На самый сложный — два с половиной года. Ценник тоже разный. Например, последний экземпляр будет выставляться за 11-12 миллионов рублей.

vk.com / R-evolution Trikes [Кастом,трайк,мото,байк]

«Мне всегда хотелось посмотреть на готовый немецкий Boom Trike изнутри. У меня появилась не так давно возможность. Я был приятно «удивлен» — там такой колхоз. Мне заказчик говорит: «Юра, ты видишь, мы 70% уже переделали, здесь еще круче было все». Некоторые вещи там сделаны очень топорно. И я могу заявить, что да, если они делают BMW, то мы делаем Bentley», — уверен Гапликов.

Разный заказчик

Бармалей отмечает, что все мотоциклы, сделанные в пермской мастерской, по дизайну и всем основным характеристикам спокойно конкурируют с европейскими аналогами, и цена адекватная. Но о конкуренции можно будет рассуждать, когда найдется инвестор по мелкосерийному производству трайков. Причем уже есть просчитанный бизнес-план и концепт-модель будущего мелкосерийного трицикла.

Своих заказчиков Юрий подразделяет на три категории. Первые — это возрастные байкеры, люди «50 плюс», у которых частенько уже болит спина, поскольку они ездят на двух колесах постоянно в напряжении, реакция у них — не как у молодого пилота. А трайк — это своеобразное начало байкерской жизни после пятидесяти.

Вторая категория — люди с высоким достатком без опыта езды на обычных мотоциклах. И с возрастом они уже не хотят садиться на «два колеса», а предпочитают трайки из-за их безопасности и эксклюзивности.

vk.com / R-evolution Trikes [Кастом,трайк,мото,байк]

«Мы не можем обойти стороной людей с ограничениями по здоровью. У парня не было левой ноги полностью. Мы поставили ему на руль электропереключение скоростей. Был также звонок от парня, который попал в аварию и потерял правую руку. А он натурально «болеет» мотоциклами, и он интересовался, можем ли мы изготовить полноценное управление одной рукой. И как я всегда говорю своим клиентам: все, что не противоречит законам физики, мы сделать сможем», — рассказал ФАН Бармалей.

Третья категория — инвалиды.

В команде есть опытный конструктор, который последние десять лет помогает команде с преобразованием всех задуманных идей в реальность.

На вопрос, можно ли называть бизнесом то, чем занимается мотомастерская R-evolution Trikes, и можно ли на этом заработать, Юрий Гапликов отвечает, что да. Но более интересно и выгодно мелкосерийное производство, к чему команда стремится и уже готова.