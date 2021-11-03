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Пермские экологи нашли способ очистить воду и почву от нефти
Технологии
Пермские экологи нашли способ очистить воду и почву от нефти
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Пермь, 3 ноября. Экологи Прикамья разработали технологию, которая поможет очищать почву и воду от нефти и ее продуктов. Биосорбент создается на основе отходов целлюлозно-бумажного производства.

В пермском политехническом университете (ПНИПУ) ФАН пояснили, что в результате аварийных ситуаций при добыче, транспортировке, переработке нефти происходит загрязнение окружающей среды.

В вузе рассказали, что уже получены опытные образцы нового нефтебиосорбента. Продукт абсолютно нетоксичен для человека. А сама разработка ученых пермского политеха позволит очистить воду и почву от углеводородов, а также сократить объем накопленных отходов целлюлозно-бумажных предприятий.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ученые ПНИПУ и Высшей инженерной школы им. Георга Агриколы (Германия) разработали цифровую модель для прогнозирования расхода электричества. Искусственный интеллект должен помочь компаниям сэкономить средства и даже получить прибыль.

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нефть пермь отходы целлюлозно-бумажный комбинат политехнический университет
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