В Пермском крае запустят систему распознавания лиц

Пермь, 2 ноября. В Прикамье готовится внедрение системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и обнаружения опасных предметов в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Глава региона Дмитрий Махонин поручил профильным министерствам проработать вопрос внедрения единой системы.

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов рассказал, что на первом этапе система объединит 3500 существующих камер. Их планируется подключить в школах и на социально значимых объектах, в местах с массовым пребыванием людей, на дорожных развязках и перекрестках, в транспорте, парках и скверах, на домах и подъездах.

«Просматривать видеозаписи системы могут сотрудники правоохранительных органов, ФСБ, МЧС, а также специалисты администрации города. Жителям такую информацию не предоставляют из соображений безопасности. Однако если видеокамера встроена в домофон, то жильцы подъезда смогут контролировать безопасность на придомовой территории», — отметил Виктор Батмазов.

mtb.permkrai.ru / Министерство территориальной безопасности Пермского края

«Система позволит вести визуальный контроль возникновения аварий, пожаров, подтоплений. Повысится контроль безопасности придомовых территорий и даже уборки территорий и вывоза мусора», — сказал Виктор Батмазов.

По словам министра, внедрение системы позволит, к примеру, распознавать лица по фотороботам, обнаружить оружие и опасные предметы в режиме реального времени, централизовать видео с камер в оружейных магазинах, обеспечить трансляцию с камер крупных торговых сетей и торговых центров.

Во всех муниципалитетах Пермского края создаются рабочие группы, которые и определят места установки камер. На соцобъектах и в местах массового пребывания людей они размещаются за счет регионального и местного бюджетов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что правительство Москвы потребовало от торговых центров подключить камеры на входах к городской системе видеонаблюдения. Это необходимо для контроля за соблюдением масочного режима.