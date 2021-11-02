Пермячка оставила годовалого сына в затопленной квартире

Пермь, 2 ноября. Мировой суд в столице Прикамья признал виновной местную жительницу в оставлении в опасности своего ребенка. Семья, в которой проживал мальчик, поставлена на учет.

В региональной прокуратуре ФАН рассказали, что в июле 2020 года мать умышленно оставила годовалого сына одного дома. В этот момент произошел прорыв холодного водоснабжения.

«Ребенок в течение нескольких часов, находился в затопленной водой квартире без еды и питья, лишенный возможности принять меры к спасению. Помощь мальчику оказали соседи, которые услышали его плач и вскрыли квартиру», — пояснили в ведомстве.

Женщину приговорили к пяти месяцам ограничения свободы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что выплаты на третьего и последующих детей задерживают в Прикамье. В региональном минсоцразвития пояснили, что это связано это с отсутствием федерального финансирования.