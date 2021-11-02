Полицейские помогли заблудившейся пенсионерке выбраться из леса в Пермском крае

Пермь, 2 ноября. 80-летняя жительница поселка Ильинский в Прикамье написала письмо на имя начальника районного отделения МВД России. В нем она поблагодарила местных полицейских за спасение.

В краевом главке ФАН рассказали, что пенсионерка ушла гулять в лес в район деревни Новая Каменка и заблудилась. Женщина занималась скандинавской ходьбой и хорошо ориентировалась на местности. Но короткий световой день не позволил Лидии Михайловне вовремя выбраться из чащи.

С собой у нее был сотовый телефон, и когда пенсионерка поняла, что заблудилась, она набрала номер участкового.

«Елена Ушакова, лейтенант Михаил Мелеха и сержант Дмитрий Якимов приступили к поиску женщины. Они общались с ней по телефону, успокаивали ее и узнавали ориентиры, с помощью которых можно было определить местонахождение пенсионерки», — пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В итоге Лидия Михайловна была найдена. Она очень устала и проголодалась. Ее отвезли домой на патрульной машине.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье школьники раздали письма водителям со своими пожеланиями. В Кизеле профилактическое мероприятие провели совместно учащиеся третьего класса и сотрудники ГИБДД.