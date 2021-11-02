Прикамские дети раздали водителям письма с просьбами и пожеланиями

Пермь, 2 ноября. В Прикамье школьники раздали письма водителям со своими пожеланиями. К примеру, в Кизеле такое профилактическое мероприятие под названием «Осенние каникулы» провели совместно учащиеся третьего класса и сотрудники ГИБДД.

Дети вышли на улицы с плакатами, листовками и письмами. В посланиях ребята обратились к водителям: «Внимание, водители! Хотим мы вам сказать — давайте будем вместе все знаки соблюдать! Вы — знаки для водителей, мы — знаки для людей. Ведь ясно без сомнения: нет ничего важней!»

«Дети просили автолюбителей не разговаривать по телефону во время управления транспортными средствами, не превышать скорость, всегда пропускать пешеходов. Говорил, что очень хотят, чтобы родители не волновались, когда ребята идут в школу или домой», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Пермскому краю.

59.мвд.рф / ГУ МВД России по Пермскому краю

В полиции отметили, что водители с пониманием отнеслись к просьбе школьников и не остались равнодушными.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на заседании правительства Пермского края наградили жителей региона, которые проявили себя во время трагедии в ПГНИУ 20 сентября.