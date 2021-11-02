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Бывший сотрудник ФСБ России осужден на пять лет в Перми
Общество
Бывший сотрудник ФСБ России осужден на пять лет в Перми
pixabay.com  / 

Пермь, 2 ноября. В столице Прикамья экс-сотрудник управления Т (экономическая безопасность) ФСБ России Дмитрий Г. признан виновным в получении взятки и покушении на мошенничество. Он был взят под стражу сразу после оглашения обвинительного приговора и отправлен в СИЗО.

В ходе процесса Пермского военного гарнизонного суда доказано, что обвиняемый вместе со своим знакомым Сергеем Ш. попытались обмануть учредителя ООО «Сатурн-Р», миллиардера Александра Репина.

По информации РБК, они сообщили бизнесмену о проверке его компании, в ходе которой ФСБ выявила нарушения на 1 млрд рублей. Бывший сотрудник ведомства пообещал организовать встречу предпринимателя с полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.

В итоге в ходе передачи муляжа в 25 млн рублей Дмитрий Г. был задержан. Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Его подельник получил три года условно.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что вдова главы СКР Прикамья Сергея Сарапульцева не исключает версию убийства своего мужа.

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фсб пермь уголовное дело мошенничество взятка предприниматели
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