Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 07:02
07:01
Происшествия
Два подростка из Перми отправились за решетку за ограбление и избиение таксиста
06:59
Общество
Врач Жемчугов: падение температуры может быть опасным симптомом COVID-19
06:45
Общество
Умер бывший спикер томской облдумы Борис Мальцев
06:41
Армия
Индия и Китай могут стать первыми покупателями российских ЗРК С-500
06:31
Происшествия
Один мужчин из упавших в яму с кипятком в Новосибирске умер в больнице
06:28
Общество
Скончался известный амурский хирург Лев Волков
06:17
Общество
Диетолог Леонов предостерег диабетиков от употребления картофеля
06:00
Общество
Нутрициолог Дробышева предупредила о вреде свеклы для людей с остеопорозом
06:00
Общество
Автоэксперт Попов: Правила об «опасном вождении» создадут «коррупционную яму»
05:34
Армия
Сторожевой корабль «Неустрашимый» заступит на боевое дежурство в ВМФ России до конца года
Все новости

Два подростка из Перми отправились за решетку за ограбление и избиение таксиста
Происшествия
Два подростка из Перми отправились за решетку за ограбление и избиение таксиста
pixabay.com  /  LeoFra

Пермь, 2 ноября. Два нетрезвых юноши жестко избили и ограбили водителя такси в Перми. Инцидент произошел в конце 2020 года. Накануне суд вынес вердикт по этому делу, сообщили в краевом СК.

По версии следствия, в ночь на 13 декабря два подростка возрастом 17 и 18 лет после распития спиртных напитков заказали такси и напали на водителя. Сперва они требовали от таксиста деньги и личные вещи, а после отказа начали его избивать. Водитель отдал им 300 рублей, однако юноши продолжили избивать мужчину. Таксист смог сбежать и вызвать полицию. После этого налетчиков арестовали.

Молодых людей осудили по статье «Грабеж». Юношей отправили в колонию общего режима на три с половиной года.

Недавно два человека ограбили 76-летнего пенсионера и попыталась скрыться от полиции на Сахалине. Нападавшие отобрали у старика 40 тысяч рублей и пистолет.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Два подростка из Перми отправились за решетку за ограбление и избиение таксиста
ограбление пермь полиция
Комментировать