Два подростка из Перми отправились за решетку за ограбление и избиение таксиста

Пермь, 2 ноября. Два нетрезвых юноши жестко избили и ограбили водителя такси в Перми. Инцидент произошел в конце 2020 года. Накануне суд вынес вердикт по этому делу, сообщили в краевом СК.

По версии следствия, в ночь на 13 декабря два подростка возрастом 17 и 18 лет после распития спиртных напитков заказали такси и напали на водителя. Сперва они требовали от таксиста деньги и личные вещи, а после отказа начали его избивать. Водитель отдал им 300 рублей, однако юноши продолжили избивать мужчину. Таксист смог сбежать и вызвать полицию. После этого налетчиков арестовали.

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