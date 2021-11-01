Две авиакомпании получили разрешения на полеты из Перми в Грецию и Танзанию

Пермь, 1 ноября. Росавиация выдала разрешения на осуществление полетов из столицы Прикамья в Грецию и Танзанию. Осуществлять воздушные перевозки будет Azur Air и Royal Flight.

В краевом министерстве транспорта ФАН рассказали, что Azur Air разрешили выполнять регулярные перелеты из Перми в греческие Корфу и Микос. Royal Flight допустили к полетам в Занзибар.

Запланировано, что перелеты будут осуществляться дважды в неделю. Однако пока данных рейсов в расписании пермского аэропорта нет.

В минтрансе также напомнили, что запрос допуска не означает начало полетной программы. Авиакомпания самостоятельно принимает решение о начале авиаперевозок по данным направлениям.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что компания «Победа» планирует расширить маршрутную сеть. Перевозчик приступил к поэтапному открытию продаж билетов на рейсы летнего расписания 2022 года.