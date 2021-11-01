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В Перми ищут опекуна инвалиду, потерявшему из-за коронавируса всех родных
Общество
В Перми ищут опекуна инвалиду, потерявшему из-за коронавируса всех родных
vk.com  /  фонд Дедморозим

Пермь, 1 ноября. В столице Прикамья ищут опекуна молодому человеку с инвалидностью, у которого с разницей в несколько дней от коронавируса умерли все близкие. Влад почти одновременно потерял отца и деда.

Теперь парень должен отправиться в интернат до конца жизни. В фонде «Дедморозим» называют подобное развитие событий, своего рода, медленной смертью.

«Влад — очень домашний парень, в глазах вопросы и страхи от неопределенности. Говорить не может, но все понимает. Общается жестами и звуками. Чтобы покушать, сходить в туалет, погулять, сесть или даже перевернуться, ему требуется посторонняя помощь. Подгузники не использует – когда нужно, стучит кулаком, чтобы его пересадили на санитарный стул», — рассказали ФАН в фонде.

По словам волонтеров, которые пообщались со знакомыми семьи, отец всегда проявлял заботу и ухаживал за сыном, и Владу было с ним очень хорошо и комфортно.

Опекуном для молодого человека может стать гражданин РФ до 60 лет, без судимости и серьезных заболеваний, не состоящий на учете у нарколога или психиатра.

«Это не значит, что опекун останется с этой заботой один на один. Команда «Дедморозим» готова поддержать его содействием в оформлении всех документов, в обучении уходу, консультациями специалистов и помощью в получении от государства всего, что положено человеку с инвалидностью и его опекуну: льгот, пособий, технических средств реабилитации и т. д.», — сообщили в фонде.   

Откликнуться можно, написав на info@dedmorozim.ru, или позвонив по телефону: +7 342 270 08 70.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что выплаты на третьего и последующих детей задерживают в Прикамье. В региональном минсоцразвития пояснили, что это связано это с отсутствием федерального финансирования.

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