Многодетным семьям в Пермском края задерживают начисление федеральных выплат

Пермь, 1 ноября. Выплаты на третьего и последующих детей задерживают в Прикамье. В региональном минсоцразвития пояснили, что это связано это с отсутствием федерального финансирования.

В министерстве рассказали, что сейчас решаются технические вопросы по переводу федеральных денег в Пермский край. Как только они будут решены, выплата сразу поступит на счет всем, кому она положена.

Крайний срок определен — 10 ноября 2021 года.

В министерстве напоминают, что данная выплата не является новой или единовременной. Она выплачивается ежемесячно до исполнения ребенку трех лет, при условии ежегодного переоформления и соблюдения условий ее предоставления.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что новый тариф на проезд в городском транспорте столицы Прикамья начнет действовать не раньше 1 января 2022 года.