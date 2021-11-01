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Вдова главы СКР Прикамья не исключает версию убийства мужа
Общество
Вдова главы СКР Прикамья не исключает версию убийства мужа
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Пермь, 1 ноября. Вдова главы СКР Прикамья Сергея Сарапульцева Ольга не исключает версию убийства своего мужа. Она предполагает, что супруга просто довели.

В интервью «Коммерсанту» женщина рассказала, что Сарапульцев не раз говорил об унижениях, которым подвергались следователи, когда в регионы без повода направлялись проверки.

«Иногда мне кажется, что это могло быть убийство. Мне не важно, какие у него есть звание, я хотела, чтобы он был с нами. И я хочу, чтобы виновные в его смерти понесли ответственность, в том числе и уголовную», — сказала Ольга Сарапульцева.

После трагедии в ПГНИУ в региональном Следственном комитете состоялось совещание с руководством СКР. По итогам встречи пермских следователей обвинили в плохой организации расследования.

Вдова главы краевого СКР вспоминает, что их знакомые рассказывали, как ее мужа обвинили в том, что гибель людей чуть ли не на его совести.

«Думаю, эти события могли стать последней каплей», — рассказала Ольга Сарапульцева.

В свою очередь, московские следователи  изучают другие версии причин именно самоубийства главы регионального следствия. По словам Ольги, им интересны ссоры и физические конфликты, измены и ревность, финансовое положение и т. д.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что полковник юстиции Сергей Сарапульцев, который, предварительно, покончил с собой, оставил перед смертью записку, в которой обратился к Богу.

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убийство следственный комитет пермский край самоубийство вдова сарапульцев
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