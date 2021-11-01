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Жителю Перми грозит тюремный срок за убийство соседа в подъезде дома
Происшествия
Жителю Перми грозит тюремный срок за убийство соседа в подъезде дома
Невские Новости

Пермь, 1 ноября. Конфликт на бытовой почве между соседями закончился уголовным делом. Трагедия произошла в одном из многоквартирных домов в Мотовилихинском районе Перми.

Следствие установило, что ночью 10 октября между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе словесной перепалки 39-летний житель начал избивать оппонента, нанося удары по голове и телу. Пострадавший потерял сознание, после чего мужчина занес соседа в его же квартиру и закрыл дверь.

«Обвиняемый нанес соседу удары по голове и телу, а затем затащил потерпевшего, находящегося в бессознательном состоянии, в его квартиру, закрыл дверь и ушел», — уточнили в краевом управлении СК России.

Потерпевший скончался в собственной квартире, где в итоге и нашли тело. Его сосед в настоящее время задержан, устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Подобный инцидент ранее произошел в Ярославской области. Местный житель на протяжении трех дней жестоко избивал свою собутыльницу, в результате чего та скончалась.

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