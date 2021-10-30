В Перми появятся новые арт-объекты в виде «двоек» за 1,29 млн рублей

Пермь, 30 октября. В столице Прикамья может появиться четыре новых арт-объекта. Конкурс на их изготовление и установку объявила Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий.

Начальная стоимость контракта — 1,29 млн рублей. Арт-объекты в виде «двоек» — световые объемные декорации — должны появиться в Международном аэропорту Перми и на набережной Камы. По две в каждой локации новому 2022 году.

Завершить работы нужно до 30 ноября.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Правительство РФ выделит дополнительные средства на строительство здания Пермской государственной художественной галереи. Речь идет о 1,75 млрд рублей.