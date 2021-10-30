Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 15:01
15:00
Видео
В День всех святых в Мексике установили инсталляцию жертвам COVID-19
14:59
Шоу-бизнес
Жена певца Дмитрия Хворостовского показала заваленную цветами могилу мужа
14:57
Украина
Украинские ветераны потребовали от Зеленского наказать «внутренних агентов Кремля»
14:56
Общество
Экономист Рябов объяснил, почему новые инвестиционные пирамиды опаснее детища Мавроди
14:56
Политика
Володин отметил талант и профессионализм ушедшего из жизни диктора Кириллова
14:51
Происшествия
Обвиняемый в мошенничестве мужчина 13 часов выступал с последним словом в суде Петербурга
14:51
Армия
В ЦАХАЛ отказались комментировать сообщения о ракетном ударе израильских ВВС по Сирии
14:50
Общество
Гематолог Ненашева рассказала о влиянии группы крови на риск инфаркта и инсульта
14:50
Происшествия
Суд в Туве рассмотрит дело о покушении на убийство восьмилетней девочки из-за наследства
14:45
Весь мир
Кувейт высылает поверенного в делах Ливана на фоне дипломатического скандала
Все новости

В Перми появятся новые арт-объекты в виде «двоек» за 1,29 млн рублей
Общество
В Перми появятся новые арт-объекты в виде «двоек» за 1,29 млн рублей
vk.com  /  Пермь Первая

Пермь, 30 октября. В столице Прикамья может появиться четыре новых арт-объекта. Конкурс на их изготовление и установку объявила Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий.

Начальная стоимость контракта — 1,29 млн рублей. Арт-объекты в виде «двоек» — световые объемные декорации — должны появиться в Международном аэропорту Перми и на набережной Камы. По две в каждой локации новому 2022 году.

Завершить работы нужно до 30 ноября.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Правительство РФ выделит дополнительные средства на строительство здания Пермской государственной художественной галереи. Речь идет о 1,75 млрд рублей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Перми появятся новые арт-объекты в виде «двоек» за 1,29 млн рублей
пермь аэропорт набережная арт-объекты двойка
Комментировать