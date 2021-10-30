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Повышение стоимости проезда в Перми случится не раньше начала 2022 года
Общество
Повышение стоимости проезда в Перми случится не раньше начала 2022 года
 /  Невские Новости

Пермь, 30 октября. Новый тариф на проезд в городском транспорте столицы Прикамья начнет действовать не раньше 1 января 2022 года. Естественно, если изменения будут поддержаны местными депутатами.

Об этом заявил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. Ранее в мэрии назвали экономически обоснованную стоимость одной поездки — 37 рублей.

Также в администрации предложили сделать дешевле безлимитные проездные. Утвердит окончательное тарифное меню Пермская городская Дума на пленарном заседании в ноябре.

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