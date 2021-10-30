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Пострадавшим от пандемии предпринимателям окажут поддержку в Прикамье
Общество
Пострадавшим от пандемии предпринимателям окажут поддержку в Прикамье
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Пермь, 30 октября. Федеральную и региональную помощь в Прикамье получит бизнес, чья деятельность будет ограничена в период с 1 по 7 ноября. В пятницу, 29 октября, региональный оперштаб принял решение ограничить деятельность большинства предприятий сферы торговли и услуг.

В краевом минэкономразвития ФАН пояснили, что на поддержку также смогут рассчитывать представители наиболее пострадавших и полностью не восстановившихся секторов экономики. В Прикамье продолжают действовать низкие ставки по упрощенной системе налогообложения для сферы общественного питания, отдыха и развлечений, непродовольственной розничной торговли, туризма, гостиничного бизнеса.

«Для ИП и организаций, ведущих деятельность в этих сферах по УСН, ставки по режиму «Доходы» установлены в размере 1%, по режиму «Доходы-расходы» — 5%. Чтобы применить пониженную ставку, предпринимателю нужно рассчитать ее размер и уплачивать по ней авансовые платежи, а по итогу года обязательно указать в декларации», — уточнили в министерстве.

Пониженные ставки продолжают действовать и для микробизнеса с численностью сотрудников до 15 человек. Кроме этого, если он открылся с 1 января 2020 года, то предусмотрены «налоговые каникулы», которые будут действовать до 2023 года включительно.

«В настоящее время Правительство РФ готовит порядок выдачи грантов для субъектов МСП, а также социально ориентированных НКО из числа наиболее пострадавших отраслей. Гранты будут выдаваться из расчета МРОТ на каждого сотрудника», — рассказали в минэкономразвития Пермского края.

Заявки на гранты предприниматели смогут подать с 1 ноября по 15 декабря дистанционно — через личный кабинет на сайте ФНС. Средства начнут поступать на счета спустя восемь дней с момента отправления заявки.

Также на федеральном уровне готовится к перезапуску программа льготного кредитования ФОТ 3.0. Трехпроцентный займ будет выдаваться тем ИП и организациям, которые ранее участвовали в программе ФОТ 2.0 и работают в наименее восстановившихся отраслях экономики — общепит, культура, спорт и развлечения, организация мероприятий и турбизнес.

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пермский край бизнес поддержка предприниматели коронавирус локдаун
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