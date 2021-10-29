Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 19:15
19:13
Общество
Жительница Марий Эл спасла соседку от смерти в горящей квартире
19:13
Экономика
Власти Москвы планируют выделить 500 млн рублей на поддержку МСП
19:12
Общество
Президент Зеленский заявил, что украинцам необходимо «включить мозг» и вакцинироваться
19:11
Спорт
Российский полузащитник «Монако» Головин не сыграет в матче Лиги 1 с «Брестом»
19:11
Политика
Доктор Комаровский пожаловался, что Зеленский воспользовался его известностью
19:08
Происшествия
Симферополец прокатился «верхом» на троллейбусе, зацепившись за лестницу
19:05
Весь мир
Мексика выступит за всеобщее признание вакцин на саммите G20
19:00
Общество
Главные новости дня: 29 октября
18:59
Общество
Техноблогер Николаев назвал причины, которые могли подтолкнуть Цукерберга к ребрендингу Facebook
18:54
Армия
Зеленский оправдался за применение турецких БПЛА Bayraktar в Донбассе
Все новости

Житель Кургана убил пермяка и сжег его квартиру
Происшествия
Житель Кургана убил пермяка и сжег его квартиру
pixabay.com  / 

Пермь, 29 октября. Уголовное дело возбудили по факту обнаружения тела с множественными телесными повреждениями в Перми. Мужчину нашли во время тушения пожара в одной из квартир дома в микрорайоне Кислотные дачи.

Подозреваемый уже задержан. В СУ СКР по Пермскому краю ФАН рассказали, что это ранее неоднократно судимый 26-летний житель Кургана.  

«47-летний мужчина пустил для временного проживания в свою квартиру молодого приятеля. Между ними произошел конфликт. В итоге гость нанес потерпевшему множественные удары по телу. От полученных травм грудной клетки, переломов ребер и открытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался. Затем обвиняемый поджег квартиру и скрылся», — уточнили в Следственном комитете.

Молодой человек дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Прикамье стало антилидером в России по числу погибших на пожарах детей. Об этом заявил начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю Дмитрий Балмашев. 

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Кургана убил пермяка и сжег его квартиру
убийство следственный комитет поджог пермь курган уголовное дело
Комментировать