Житель Кургана убил пермяка и сжег его квартиру

Пермь, 29 октября. Уголовное дело возбудили по факту обнаружения тела с множественными телесными повреждениями в Перми. Мужчину нашли во время тушения пожара в одной из квартир дома в микрорайоне Кислотные дачи.

Подозреваемый уже задержан. В СУ СКР по Пермскому краю ФАН рассказали, что это ранее неоднократно судимый 26-летний житель Кургана.

«47-летний мужчина пустил для временного проживания в свою квартиру молодого приятеля. Между ними произошел конфликт. В итоге гость нанес потерпевшему множественные удары по телу. От полученных травм грудной клетки, переломов ребер и открытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался. Затем обвиняемый поджег квартиру и скрылся», — уточнили в Следственном комитете.

Молодой человек дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Прикамье стало антилидером в России по числу погибших на пожарах детей. Об этом заявил начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю Дмитрий Балмашев.