Локдаун вводят в Пермском крае: ФАН узнал подробности

Пермь, 29 октября. Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Прикамье принял решение с 1 по 7 ноября приостановить в регионе деятельность организаций во всех сферах. На этот период закрывается доступ посетителей и работников в здания, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также проведение мероприятий.

В число исключений внесены:

рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные – при условии осуществления обслуживания на вынос без посещения жителями помещений, а также доставки заказов.

Организации, оказывающие услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в них.

Аптеки и аптечные пункты.

Розничные магазины в части реализации продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%.

Объекты розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом.

Дошкольные образовательные организации в части функционирования дежурных групп, почта, организации строительства и реконструкции объектов, автосервисы и шиномонтажи, МФЦ.

Также с 1 ноября и до особого решения оперштаба режим строгой самоизоляции должны соблюдать представители старшего поколения в возрасте от 60 лет.

«Организации, не указанные в данном списке, вправе сохранить в своих зданиях людей, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей», — сообщили ФАН в оперштабе.

С 8 ноября ограничивается работа организаций общепита в период с 23:00 до 06:00.