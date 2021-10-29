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Локдаун вводят в Пермском крае: ФАН узнал подробности
Общество
Локдаун вводят в Пермском крае: ФАН узнал подробности
wikipedia.org  /  Тара-Амингу / CC0 1.0

Пермь, 29 октября. Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Прикамье принял решение с 1 по 7 ноября приостановить в регионе деятельность организаций во всех сферах. На этот период закрывается доступ посетителей и работников в здания, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также проведение мероприятий.

В число исключений внесены:

  • рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные – при условии осуществления обслуживания на вынос без посещения жителями помещений, а также доставки заказов.
  • Организации, оказывающие услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в них.
  • Аптеки и аптечные пункты.
  • Розничные магазины в части реализации продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%.
  • Объекты розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом.
  • Дошкольные образовательные организации в части функционирования дежурных групп, почта, организации строительства и реконструкции объектов, автосервисы и шиномонтажи, МФЦ.

Также с 1 ноября и до особого решения оперштаба режим строгой самоизоляции должны соблюдать представители старшего поколения в возрасте от 60 лет.

«Организации, не указанные в данном списке, вправе сохранить в своих зданиях людей, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей», — сообщили ФАН в оперштабе.

С 8 ноября ограничивается работа организаций общепита в период с 23:00 до 06:00.

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