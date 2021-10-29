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Высшей наградой Прикамья наградили инспекторов ГИБДД, обезвредивших стрелка в ПГНИУ
Общество
Высшей наградой Прикамья наградили инспекторов ГИБДД, обезвредивших стрелка в ПГНИУ
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 29 октября. На заседании правительства Прикамья наградили жителей региона, которые проявили себя во время трагедии в ПГНИУ 20 сентября. Памятный знак «Герб Пермского края» I степени получили сотрудники ГИБДД УМВД Перми.

«Сотрудникам ДПС, обезвредившим нападавшего, уже вручены государственные награды. Но они при этом, прежде всего, наши земляки, поэтому мы хотим отметить их за заслуги и настоящий героизм», — сказал глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Губернатор также отметил фельдшера, которая первая приступила к оказанию помощи раненым, и психологам, работавшим с пострадавшими. Ряд из них живут в Нижнем Новгороде и Москве.

Высшей наградой региона за мужество и отвагу отмечен старший лейтенант Константин Калинин, за смелые и решительные действия при задержании вооруженного преступника — капитан Владимир Макаров.

Благодарственными письмами губернатора Пермского края награждены:

За самоотверженность при оказании первой медицинской помощи, сопряженной с риском для жизни:

  • фельдшер Городской клинической поликлиники Перми Анна Никитина.

За оказание экстренной психологической помощи:

  • методист Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Пермского края Ольга Васильева;
  • врач-психиатр Краевой клинической психиатрической больницы Жанна Григорьева;
  • директор Центра психолого-педагогической помощи, завкафедрой психологии развития ПГНИУ Светлана Жданова.

Также отмечены:

  • врач-психиатр Краевого кризисного центра специализированной помощи Алла Виноградова;
  • психолог отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Дудко;
  • замначальника отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России Анна Куркина;
  • психолог отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Михаил Лебедев;
  • начальник отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Полякова;
  • психолог отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Анастасия Сокинина;
  • психолог отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России Альбина Ягудина.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ЧОП «Арсенал-Регион», которое занималось охраной Пермского государственного университета в момент массового расстрела, попытается оспорить решение о привлечении к административной ответственности.

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