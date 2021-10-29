Высшей наградой Прикамья наградили инспекторов ГИБДД, обезвредивших стрелка в ПГНИУ

Пермь, 29 октября. На заседании правительства Прикамья наградили жителей региона, которые проявили себя во время трагедии в ПГНИУ 20 сентября. Памятный знак «Герб Пермского края» I степени получили сотрудники ГИБДД УМВД Перми.

«Сотрудникам ДПС, обезвредившим нападавшего, уже вручены государственные награды. Но они при этом, прежде всего, наши земляки, поэтому мы хотим отметить их за заслуги и настоящий героизм», — сказал глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Губернатор также отметил фельдшера, которая первая приступила к оказанию помощи раненым, и психологам, работавшим с пострадавшими. Ряд из них живут в Нижнем Новгороде и Москве.

Высшей наградой региона за мужество и отвагу отмечен старший лейтенант Константин Калинин, за смелые и решительные действия при задержании вооруженного преступника — капитан Владимир Макаров.

Благодарственными письмами губернатора Пермского края награждены:

За самоотверженность при оказании первой медицинской помощи, сопряженной с риском для жизни:

фельдшер Городской клинической поликлиники Перми Анна Никитина.

За оказание экстренной психологической помощи:

методист Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Пермского края Ольга Васильева;

врач-психиатр Краевой клинической психиатрической больницы Жанна Григорьева;

директор Центра психолого-педагогической помощи, завкафедрой психологии развития ПГНИУ Светлана Жданова.

Также отмечены:

врач-психиатр Краевого кризисного центра специализированной помощи Алла Виноградова;

психолог отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Дудко;

замначальника отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России Анна Куркина;

психолог отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Михаил Лебедев;

начальник отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Полякова;

психолог отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Анастасия Сокинина;

психолог отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России Альбина Ягудина.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ЧОП «Арсенал-Регион», которое занималось охраной Пермского государственного университета в момент массового расстрела, попытается оспорить решение о привлечении к административной ответственности.