Высшей наградой Прикамья наградили инспекторов ГИБДД, обезвредивших стрелка в ПГНИУ

Пермь, 29 октября. На заседании правительства Прикамья наградили жителей региона, которые проявили себя во время трагедии в ПГНИУ 20 сентября. Памятный знак «Герб Пермского края» I степени получили сотрудники ГИБДД УМВД Перми.
«Сотрудникам ДПС, обезвредившим нападавшего, уже вручены государственные награды. Но они при этом, прежде всего, наши земляки, поэтому мы хотим отметить их за заслуги и настоящий героизм», — сказал глава Прикамья Дмитрий Махонин.
Губернатор также отметил фельдшера, которая первая приступила к оказанию помощи раненым, и психологам, работавшим с пострадавшими. Ряд из них живут в Нижнем Новгороде и Москве.
Высшей наградой региона за мужество и отвагу отмечен старший лейтенант Константин Калинин, за смелые и решительные действия при задержании вооруженного преступника — капитан Владимир Макаров.
Благодарственными письмами губернатора Пермского края награждены:
За самоотверженность при оказании первой медицинской помощи, сопряженной с риском для жизни:
- фельдшер Городской клинической поликлиники Перми Анна Никитина.
За оказание экстренной психологической помощи:
- методист Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Пермского края Ольга Васильева;
- врач-психиатр Краевой клинической психиатрической больницы Жанна Григорьева;
- директор Центра психолого-педагогической помощи, завкафедрой психологии развития ПГНИУ Светлана Жданова.
Также отмечены:
- врач-психиатр Краевого кризисного центра специализированной помощи Алла Виноградова;
- психолог отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Дудко;
- замначальника отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России Анна Куркина;
- психолог отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Михаил Лебедев;
- начальник отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Полякова;
- психолог отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Анастасия Сокинина;
- психолог отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России Альбина Ягудина.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ЧОП «Арсенал-Регион», которое занималось охраной Пермского государственного университета в момент массового расстрела, попытается оспорить решение о привлечении к административной ответственности.