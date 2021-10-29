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Прикамье получит от кабмина 1,75 млрд рублей на строительство галереи
Общество
Прикамье получит от кабмина 1,75 млрд рублей на строительство галереи
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 29 октября. Правительство РФ выделит дополнительные средства на строительство здания для Пермской государственной художественной галереи. Речь идет о 1,75 млрд рублей.

Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-службе кабмина. Новая площадка должна появиться к 300-летию Перми в 2023 году в историческом центре города.

Общая площадь помещений составит более 20 тыс. кв. м. В них разместятся выставочные залы, библиотека, образовательный центр, научный архив и реставрационные мастерские.

Сейчас посетителям галереи доступна лишь часть фонда, который экспонируется в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на территории завода Шпагина в Перми планировали открыть Индустриальный (Технический) музей. Однако уже несколько лет краевой минкульт откладывает даже диалог с заинтересованными лицами.  

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пермь правительство рф строительство мишустин галерея
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