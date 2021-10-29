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Палатки для обогрева бездомных вновь открывают в Перми
Общество
Палатки для обогрева бездомных вновь открывают в Перми
vk.com  /  Территория передышки

Пермь, 29 октября. Палатки для обогрева бездомных снова откроют в столице Прикамья. Всего их будет три. Первый пункт заработает 1 ноября.   

Здесь в течение осеннее-зимнего периода люди смогут получать пищу, медицинскую помочь, переночевать.

«Палатки обогрева необходимы тем, кто по той или иной причине оказался без крыши над головой, чтобы просто выжить. Сам факт, что в 21 веке, находясь в городе, люди умирают на улице от холода, ужасен. Палатки обогрева — те немногие места, которые могут сохранить их жизнь. Оказавшись на улице, человек не всегда имеет возможность принять душ и привести себя в порядок, но это вовсе не значит, что от него нужно отвернуться», — пояснили ФАН в общественной организации «Территория передышки».

С 1 ноября две палатки начнут работать в Закамске по ул. Ардатовская, 32 и на Гайве на ул. Вильямса, 3. Еще один пункт будет располагаться в районе центрального рынка и начнет принимать 1 декабря.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми молодой человек ограбил продуктовый магазин. При этом основным доводом в совершении преступления он называл операцию, которую должны сделать его матери.

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