Зоя Бербер номинирована на звание «Актриса года»

Пермь, 29 октября. Журнал Glamour номинировал Зою Бербер на звание «Актриса года». В номинации участвуют шесть артисток, из которых пользователи выбирают лучшую.

Помимо звезды «Реальных пацанов» и «Проект «Анна Николаевна» номинированы Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Лена Тронина и Ирина Старшенбаум.

«Чтобы идеально сыграть «робокопа» российской сборки, нужно быть Зоей Бербер. Актриса так хорошо справилась с ролью андроида, что сериал «Проект «Анна Николаевна» продлили на второй сезон почти сразу после премьеры», — пишут авторы журнала на странице голосования.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Зоя Бербер объяснила, почему после родов заметно похудела, а потом снова набрала лишний вес.