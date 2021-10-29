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Зоя Бербер номинирована на звание «Актриса года»

  /   Обновлено: 29 октября 2021 10:20
Общество
Зоя Бербер номинирована на звание «Актриса года»
instagram.com  /  @zberberr

Пермь, 29 октября. Журнал Glamour номинировал Зою Бербер на звание «Актриса года». В номинации участвуют шесть артисток, из которых пользователи выбирают лучшую.

Помимо звезды «Реальных пацанов» и «Проект «Анна Николаевна» номинированы Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Лена Тронина и Ирина Старшенбаум.

«Чтобы идеально сыграть «робокопа» российской сборки, нужно быть Зоей Бербер. Актриса так хорошо справилась с ролью андроида, что сериал «Проект «Анна Николаевна» продлили на второй сезон почти сразу после премьеры», — пишут авторы журнала на странице голосования.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Зоя Бербер объяснила, почему после родов заметно похудела, а потом снова набрала лишний вес. 

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