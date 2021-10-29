Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 08:26
08:15
Общество
Пермский край является «лидером» России по числу детских смертей на пожарах
08:11
Происшествия
Пьяный водитель насмерть сбил женщину и совершил наезд на еще одного пешехода в Татарстане
08:04
Общество
Кардиолог Кореневич: врачи на 30% чаще обычных людей страдают от инфарктов
08:00
Весь мир
Турция может захватить новый курдский город на севере Сирии
08:00
Политика
Политолог Рудаков объяснил, как Запад нарушает основные принципы мировой политики
07:59
Спорт
Василевский и Сергачев поучаствовали в разгромной победе «Тампы» над «Аризоной» в НХЛ
07:42
Общество
Price.ru: россияне проявили интерес к костюмам ведьм и привидений на Хэллоуин
07:40
Шоу-бизнес
Внучка Федосеевой-Шукшиной обвинила подругу бабушки в попытках переписать на нее квартиру
07:34
Общество
Роспотребнадзор рассказал о деталях запрета на импорт мандаринов из Турции
07:26
Происшествия
Два хабаровчанина ответят по закону за изнасилование и убийство 24-летней давности
Все новости

Пермский край является «лидером» России по числу детских смертей на пожарах
Общество
Пермский край является «лидером» России по числу детских смертей на пожарах
МЧС по Архангельской области  / 

Пермь, 29 октября. Прикамье стало антилидером в России по числу погибших на пожарах детей. Об этом в эфире «Эха Перми» заявил начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Дмитрий Балмашев. 

По информации ведомства, уже погибли 22 ребенка. Для сравнения в 2020 году погибло четыре ребенка.

«Какой-то нонсенс. И это учитывая тот факт, что мы не вступили в самый опасный зимний сезон, — сообщил Балмашев. — Основной причиной чаще всего становилось то, что дети остаются без присмотра. В числе других причин — нахождение родителей в алкогольном опьянении».

Замначальника управления отметил, что чаще всего подобные трагедии случаются в сельской местности и сложно поддаются профилактике.   

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что последний случай произошел 23 октября в частном жилом дом в Очерском районе. Тогда на пожаре погибли два ребенка.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пермский край является «лидером» России по числу детских смертей на пожарах
дети мчс пермский край пожары погибли дети
Комментировать