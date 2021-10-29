Пермский край является «лидером» России по числу детских смертей на пожарах

Пермь, 29 октября. Прикамье стало антилидером в России по числу погибших на пожарах детей. Об этом в эфире «Эха Перми» заявил начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Дмитрий Балмашев.

По информации ведомства, уже погибли 22 ребенка. Для сравнения в 2020 году погибло четыре ребенка.

«Какой-то нонсенс. И это учитывая тот факт, что мы не вступили в самый опасный зимний сезон, — сообщил Балмашев. — Основной причиной чаще всего становилось то, что дети остаются без присмотра. В числе других причин — нахождение родителей в алкогольном опьянении».

Замначальника управления отметил, что чаще всего подобные трагедии случаются в сельской местности и сложно поддаются профилактике.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что последний случай произошел 23 октября в частном жилом дом в Очерском районе. Тогда на пожаре погибли два ребенка.