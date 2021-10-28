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Сотрудницу дома ребенка в Прикамье приговорили к 3 годам колонии
Общество
Сотрудницу дома ребенка в Прикамье приговорили к 3 годам колонии
vnovgorod.sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета по Новгородской области

Пермь, 28 октября. Суд приговорил начальника отдела материально-технического снабжения пермского краевого специализированного дома ребенка к трем годам лишения свободы. Она признана виновной в получении взятки в крупном размере.

Как пояснили ФАН в пресс-службе региональной прокуратуры, с 2015 по 2017 годы, используя свои служебные полномочия, Ирина С. получила от предпринимателя более 160 тыс. рублей за прием товара и его своевременную оплату по договорам.

В итоге суд отправил ее в колонию общего режима, а также лишил права занимать должности в органах власти и органах местного самоуправления на срок 2,5 года.

По информации ряда СМИ, взятку дал Александр С., который заключил с краевым домом ребенка 34 госконтракта на сумму более 10 млн рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что председателю одного из ТСЖ столицы Прикамья грозит большой тюремный срок за хищение более миллиона рублей средств жильцов. 

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