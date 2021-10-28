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Молодую председательницу ТСЖ в Перми могут отправить за решетку на 10 лет
Общество
Молодую председательницу ТСЖ в Перми могут отправить за решетку на 10 лет
Федеральное агентство новостей  / 

Пермь, 28 октября. Председателю одного из ТСЖ столицы Прикамья грозит большой тюремный срок за хищение средств жильцов. 29-летняя девушка присвоила себе более миллиона рублей.

По версии следствия, она присвоила и потратила вверенные ей 1 млн 243 тыс. 760 рублей. Судебное заседание по уголовному делу состоится 9 ноября.

Женщине грозит до десяти лет лишения свободы и крупный штраф.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что директор одного из некоммерческих детских садов в Перми предстал перед судом за мошенничество в особо крупном размере.

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пермь уголовное дело председатель собственники тсж присвоение денег
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