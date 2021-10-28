Взрыв баллончика обрушил стену многоэтажки в Перми

Пермь, 28 октября. В микрорайоне Железнодорожный столицы Прикамья случилось ЧП. Из-за взрыва газового баллончика обрушилась несущая стена между квартирами седьмого этажа.

По предварительной информации, мужчина оставил баллончик на включенной плите и ушел помыться.

По данным краевого МВД, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 27 октября в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске прогремел взрыв газа.