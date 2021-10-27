Сразу два известных врача умерли в Прикамье за последние несколько дней

Пермь, 27 октября. В Прикамье в течение двух дней скончались два заслуженных врача. В Березниках умерла 71-летняя рентгенолог Татьяна Ходырева. Она работала в Краевой больнице им. Вагнера.

Причиной смерти стал коронавирус. Инфекцией доктор заразилась во время исполнения служебных обязанностей, пояснили в пресс-службе медучреждения.

В 1978 году Татьяна Ходырева перевелась в Березниковскую детскую больницу на должность врача-рентгенолога, где проработала более 40 лет. Долгое время была главным рентгенологом города.

Похороны состоятся в четверг, 28 октября, в 14:00 часов в прощальном зале городского кладбища в Березниках.

permheart.ru / «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова»

Сегодня, 27 октября, стало известно, что в Перми умерла врач-кардиолог Татьяна Смирнова, которая проработала в медицине более 20 лет.

Татьяна Валерьевна награждена благодарственным письмом и почетной грамотой Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова, а также Благодарственным письмом главы Перми.

Коллеги пишут, что благодаря работе Татьяны Смирновой пациенты проходили успешное лечение, отмечают ее компетентность, отзывчивость, внимательность и доброжелательность по отношению к пациентам, родственникам и коллегам.

Причина смерти пока не разглашается.