Минтуризма Прикамья отказалось от образа человека-медведя

Пермь, 27 октября. Минтуризма Прикамья приняло решение не использовать образ человека с головой медведя в качестве бренда. Ранее блогер Эльнар Мансуров, известный как mishka.travel, обвинил министерство в плагиате и даже хотел судиться.

В региональном минтуризма заявили, что сожалеют, что невольно обидели трэвел-блогера, который любит свой край.

«У нас нет времени воевать, нападать и защищаться. Сейчас время быть позитивными и открытыми. Поэтому мы решили отказаться от персонажа «человек в маске медведя». Мы готовы сотрудничать со всеми, кто разделяет нашу задачу показать привлекательность внутреннего туризма и всю красоту Пермского края», — пояснили в министерстве.

Мнения пользователей соцсетей разделились.

«То есть, с этого момента никому нельзя использовать никакую голову медведя? Что если тот самый мишка сам нарушает авторские права, например, Мосфильма. А вообще, экранизация человека с головой медведя пошла из народа и народных сказок, и право принадлежит всем гражданам страны. Так, что тот самый мишка просто на хайпе», — пишет dendandy1.

«Ничего себе — невольно обидели. Вы просто как алиэксппресс скопировали стиль, это как Адидас и Абибас. Разницу кто-то заметить, а кто-то мимо пройдет. Но осадок останется. Вроде вам по статусу положено законы уважать и следить за такими вещами. Стыд!» — уверена ksy059.

vk.com / Эльнар Мансуров

Сам Мансуров считает, что власти намеренно заимствовали образ. И обратил внимание, что посты подписаны похожей фразой — «Тот самый пермский мишка». Блогер обычно пишет — «тот самый парень с головой медведя».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что гора Эльбрус покорилась группе участников Пермского отделения Российского общества дружбы с Кубой. Восхождение на высочайшую точку России и Европы посвятили Дню независимости Острова Свободы.