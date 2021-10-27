В Перми хотят резко повысить цены на проезд, ФАН узнал подробности

Пермь, 27 октября. Дептранс администрации Перми подготовил предложения по развитию проездных в городском транспорте. При этом стоимость разовой поездки планируется увеличить с 24-26 рублей до 37.

По данным департамента, почти 70% горожан отказываются от приобретения проездных из-за невыгодности. Поэтому было принято решение снизить их стоимость. Так гражданский безлимитный проездной на один месяц может подешеветь почти на 20% до 1785 рублей. Аналогично — квартальный и годовой.

«Также разработаны дополнительные тарифы. 40 поездок на один месяц — 1260 рублей и безлимитный на полмесяца — 945 рублей. Проездной для пенсионеров — 1050 рублей. Также планируется снизить цену для школьников и студентов», — пояснили ФАН в пермской мэрии.

А вот стоимость разовой поездки планируется приблизить к экономически обоснованной величине. Расчетный тариф должен составить 37 рублей. Сегодня проезд в общественном транспорте в столице Прикамье стоит 24 рубля по карте и 26 рублей за наличку.

При этом в департаменте транспорта ссылаются на тариф в городах-аналогах. Так, например, в Екатеринбурге с 2022 года он стоит 32 рубля, в Нижнем Новгороде — 30 рублей, в Казани — 35 рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что профильный комитет Законодательного собрания Пермского края рекомендовал поддержать отмену налоговых льгот для крупных предприятий региона.