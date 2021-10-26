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Спустя четыре месяца после смерти рабочего в Прикамье возбудили уголовное дело
Происшествия
Спустя четыре месяца после смерти рабочего в Прикамье возбудили уголовное дело
pixabay.com  / 

Пермь, 26 октября. По факту смерти электромонтера на предприятии в Прикамье возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла еще 16 июля 2021 года на подстанции №4 дробильного цеха ООО «Горнозаводскцемент».

На предприятии в бессознательном состоянии был обнаружен работник по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Согласно заключению эксперта, смерть наступила в результате поражения током.

В Государственной инспекции труда в Пермском крае ФАН пояснили, что комиссия по расследованию к выводу, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ.

«Все это в итоге привело к несоблюдению должного контроля за работой подчиненного персонала, не обеспечению мероприятий по безопасному ведению работ, отсутствию контроля по выполнению технических мероприятий», — рассказали в ведомстве.

Также выяснилось, что у сотрудника не было допуска к работе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Нытвы, которого обвиняют в уклонении от призыва на военную службу.

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