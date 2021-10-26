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Мать погибшего в пермской ИК самостоятельно одевала и перекладывала сына в гроб  

  /   Обновлено: 26 октября 2021 17:44
Происшествия
Мать погибшего в пермской ИК самостоятельно одевала и перекладывала сына в гроб  
http://www.10.fsin.su  / 

Пермь, 26 октября. Мама Александра Брагина, которому в исправительной колонии №10 Чусовского района Прикамья отрубило голову, рассказала, как забирала тело сына. Подробности разговор с женщиной опубликовала член ОНК Пермского края Оксана Асауленко.

По словам матери осужденного, родственников Александра никто не встретил, а начальник колонии и его заместители не брали телефонные трубки. Женщина рассказала, что сотрудник морга показал, где лежит тело, где голова, и родственники сами доставали все из мешков, одевали и перекладывали в гроб.

«Я вспомнила, как мать Артема Тронина забирала тело своего сына, который погиб в ИК-37 в 2018 году. Сразу после Нового года они вместе со старшим сыном приехали, а администрация колонии даже не знала, что сами осужденные позвонили и сообщили о трагедии. Ни один из сотрудников даже не выразил ей сочувствия, и первый раз она услышал слова соболезнования только спустя два года, от нового начальника ГУФСИН Юрия Лымаря», — пишет Оксана Асауленко.

Также мать Брагина утверждает, что на лбу у погибшего есть рассечение около 10 см и другие травмы. Как стало известно ФАН, сейчас родственники ждут результатов проверки, но в версию суицида не верят.

Ранее в пресс-службе ГУ ФСИН по Пермскому краю подтвердили информацию о случившемся, сообщало URA.RU. При этом там затруднились уточнить, когда именно погиб осужденный. 21 октября РИА Новости писало, что по инциденту с заключенным в пермской колонии проводятся несколько проверок.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что в исправительной колонии №9 Соликамска в Прикамье открыли молельную комнату для отбывающих наказание осужденных-мусульман.

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Все новости / Происшествия / Мать погибшего в пермской ИК самостоятельно одевала и перекладывала сына в гроб  
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