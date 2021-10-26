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В Прикамье могут отменить налоговые льготы для крупных предприятий
Общество
В Прикамье могут отменить налоговые льготы для крупных предприятий
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 26 октября. Профильный комитет Законодательного собрания Пермского края рекомендовал поддержать отмену налоговых льгот для крупных предприятий региона. Поправки к краевому закону внес на рассмотрение глава Прикамья Дмитрий Махонин.

В пояснительной записке к проекту закона сказано, что льгота охватывает чрезмерно широкий круг налогоплательщиков. В результате чего с 2011 по 2020 годы бюджет Пермского края потерял почти 11 млрд рублей.

Также предлагается пересмотреть объем инвестиций в приоритетные региональные инвестиционные ­проекты. Так к малым инвестпроектам будут относиться инициативы с объемом вложений от 100 до 500 млн рублей, а не от 100 млн до 1,5 млрд рублей, как сегодня. К средним — от 500 млн до 1,5 млрд вместо «до 10 млрд рублей» К крупным — от 1,5 млрд — сейчас от 10 млрд рублей.

При реализации инвестпроектов организации смогут пользоваться льготной ставкой по налогу на прибыль: для малых — 1%, средних — 10%, крупных — 15%. По малым и средним проектам на льготу смогут рассчитывать только субъекты МСП. Для крупных предприятий ставка в 15% распространяется вне зависимости от объема инвестиций.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российские многодетные семьи могут воспользоваться налоговыми льготами. Об этом напомнила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.   

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пермский край налоги льготы предприятия малый и средний бизнес
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