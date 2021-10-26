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Пермские разработчики создают приложение для «умной» сортировки отходов
Технологии
Пермские разработчики создают приложение для «умной» сортировки отходов
 /  vk.com/ Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пермь, 26 октября. Прикамские исследователи разрабатывают приложение, которое должно повысить уровень осведомленности жителей об экологичном образе жизни. Пользователи смогут посмотреть, как правильно сортировать отходы, информацию об эко-магазинах в регионе и волонтерских организациях, и о пунктах приема мусора.

В Пермском политехническом университете (ПНИПУ) ФАН пояснили, что сейчас в России перерабатывается от 4 до 20% ТКО, при этом площадь свалок составляет около 4 млн ГА. А с развитием технического прогресса состояние окружающей среды стало ухудшаться.

«Вклад в переработку отходов могут и должны делать не только корпорации, но и обычные граждане. Для этого нужно популяризировать сознательное отношение к экологии, например, с помощью приложений. Они позволят людям получить все необходимые знания о важности переработки мусора и возможностях его сознательной утилизации, — рассказала одна из авторов разработки Мария Лопина.

Пермские разработчики создают приложение для «умной» сортировки отходов
Федеральное агентство новостей / Борис Гришин
Приложение будет содержать три раздела: сортировка отходов, эко-волонтерство и специализированные магазины. Пользователи найдут здесь актуальные новости по экологии, информация о сортировке и эко-мероприятиях на территории региона, о научных разработках и социальные видеоролики.

«Приложение поможет, к примеру, узнать, где сейчас нужны волонтеры для посадки леса, уничтоженного пожаром, — уточнили в ПНИПУ. — Оно создается на основе данных из Пермского края, так как в нашем регионе пока сложно найти эко-приложения с информацией о местных организациях. В дальнейшем разработку можно будет дополнить данными со всей России».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в конце сентября жители Санкт-Петербурга очистили Финский залив от мусора во время экозабега.

 

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