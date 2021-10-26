Пермские разработчики создают приложение для «умной» сортировки отходов

Пермь, 26 октября. Прикамские исследователи разрабатывают приложение, которое должно повысить уровень осведомленности жителей об экологичном образе жизни. Пользователи смогут посмотреть, как правильно сортировать отходы, информацию об эко-магазинах в регионе и волонтерских организациях, и о пунктах приема мусора.

В Пермском политехническом университете (ПНИПУ) ФАН пояснили, что сейчас в России перерабатывается от 4 до 20% ТКО, при этом площадь свалок составляет около 4 млн ГА. А с развитием технического прогресса состояние окружающей среды стало ухудшаться.

«Вклад в переработку отходов могут и должны делать не только корпорации, но и обычные граждане. Для этого нужно популяризировать сознательное отношение к экологии, например, с помощью приложений. Они позволят людям получить все необходимые знания о важности переработки мусора и возможностях его сознательной утилизации, — рассказала одна из авторов разработки Мария Лопина.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

«Приложение поможет, к примеру, узнать, где сейчас нужны волонтеры для посадки леса, уничтоженного пожаром, — уточнили в ПНИПУ. — Оно создается на основе данных из Пермского края, так как в нашем регионе пока сложно найти эко-приложения с информацией о местных организациях. В дальнейшем разработку можно будет дополнить данными со всей России».

Приложение будет содержать три раздела: сортировка отходов, эко-волонтерство и специализированные магазины. Пользователи найдут здесь актуальные новости по экологии, информация о сортировке и эко-мероприятиях на территории региона, о научных разработках и социальные видеоролики.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в конце сентября жители Санкт-Петербурга очистили Финский залив от мусора во время экозабега.