В «красные зоны» стационаров Прикамья поставят 500 кислородных концентраторов

Пермь, 26 октября. Ковидные стационары Прикамья получат 500 кислородных концентраторов. По данным краевого минздрава, аппараты уже начали поступать в «красные зоны».

На эти цели из регионального бюджета было направлено 35 млн рублей.

На прошлой неделе появилась информация, что сотрудники ряда больниц в Пермском крае рассказывали, что вместо положенного оборудования пациентам давали кислород из обычных баллонов, причем, к одному баллону подключали сразу несколько больных.

Накануне в Пермском крае подтверждено 649 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 115 739 человек.

Сейчас концентраторы будут поставлены в больницы Перми, Кунгура, Соликамска, Лысьвы, Барды, Березовки, Куеды, Нытвы, Березников, Красновишерска, Краснокамска, Кудымкара, Чайковского, Гайн, Суксуна, Сивы, Оханска, Частых, Губахи, Верещагино, Уинска, Горнозаводска, Пермского района, Чернушки, Очера, Осы, Октябрьского.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября включительно объявлены в Прикамье. Соответствующее решение приняло правительство региона, исходя из ситуации с распространением коронавируса.