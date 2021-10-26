Животных Пермского зоопарка не отдадут в другие города

Пермь, 26 октября. Власти Перми не заинтересованы даже во временном переезде животных из местного зоопарка в другие города. Ранее появилась информация, что руководство зверинца попросило помощи у нижегородских коллег, письма также были разосланы в другие города.

В администрации Перми ФАН рассказали, что власти и Управление капитального строительства Прикамья синхронизируют работу по размещению зоопарка на новом месте, а также этапы строительства вольеров для содержания животных.

«В рамках этой работы рассматривалась возможность временного размещения части животных на территории других зоопарков. Однако в процессе обсуждения городские власти решили отказаться от этой идеи, поскольку заинтересованы в сохранении коллекции Пермского зоопарка на территории города. Все животные останутся», — пояснили в мэрии.

Там же уточнили, что фонды нынешнего зоопарка станут основой для формирования коллекции нового учреждения, а на освобожденной территории планируется создать парковую зону.