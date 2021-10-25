Пермский зоопарк пытается пристроить животных в другие зверинцы РФ

Пермь, 25 октября. Руководство зоопарка в столице Прикамья попросило помощи у нижегородских коллег во временном размещении некоторых животных. Письма также были разосланы и в другие зоопарки.

Дело в том, что земля принадлежит Пермской Епархии, которая планирует возвести на этом месте новый храм к 300-летию краевой столицы. Правда, по информации ряда СМИ, в нижегородском зоопарке заявили, что рады помочь, но свободного места нет.

Что касается масштабного строительства в Перми нового зоопарка структурами «РЖД» за несколько миллиардов рублей, то в мае 2021 года краевое управление капитального строительство и «РЖДстрой» подписали мировое соглашение о завершении работ на объекте в течение трех лет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что маленькие дикобразы появились на свет в астраханском зоопарке, расположенном в Камызякском районе.