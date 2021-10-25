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Молодой пермяк ограбил магазин ради денег на операцию матери, появилось видео
Происшествия
Молодой пермяк ограбил магазин ради денег на операцию матери, появилось видео
vk.com  /  ЧП ДТП Пермь

Пермь, 25 октября. В столице Прикамья молодой человек ограбил продуктовый магазин. При этом основным доводом в совершении преступления он называл операцию, которую должны сделать его матери.

Разговор между налетчиком и испуганным продавцом хорошо слышен на видеозаписи из магазина. Парень несколько раз извиняется, просит не вызывать полицию и говорит, что сам готов расплакаться на месте.

Кстати, деньги – 4 тысячи рублей – молодой человек пообещал вернуть на следующий день. Сейчас полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступника.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Следственный комитет Прикамья завершил расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудницы регионального министерства образования. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

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