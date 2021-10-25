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«Экзотичные» продукты Прикамья обрели популярность в рамках конкурса «Вкусы России»
Общество
«Экзотичные» продукты Прикамья обрели популярность в рамках конкурса «Вкусы России»
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 25 октября. В России запущено народное голосование в рамках Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». В проекте Минсельхоза РФ участвуют 25 наименований продуктов и блюд кухни Прикамья.

По данным регионального министерства, Пермский край представлен и старинными блюдами, история которых насчитывает несколько веков, и молодыми брендами.

«В конкурсе, к примеру, принимает участие известные в Прикамье «Посикунчики коми-пермяцкие с пистиками» — старинная разновидность уральских маленьких жареных пирожков с начинкой из молодых побегов полевого хвоща», — рассказали ФАН в минсельхозе Пермского края.

Также регион представлен выпечкой (шанежки, красновишерский черничный пирог), напитками (сосновый лимонад, напиток из пермской чаги), уникальными сладостями и сырами.

По итогам первых пяти дней голосования лидируют «Вишерская карамельная ягода» и сыры из Соликамска. Каждый житель Пермского края и России может выбрать три любимых продукта. При этом проголосовать можно только один раз — за участника из своего региона.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сборная Пермского края выступит в премьерном сезоне «Детского КВН». Игру покажут в эфире Первого канала 31 октября.

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пермский край голосование конкурс продукты блюда гастрономия
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