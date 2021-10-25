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Общество
Пермяки разместили флаг Кубы на Эльбрусе ко Дню независимости республики
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Пермяки разместили флаг Кубы на Эльбрусе ко Дню независимости республики
Общество
Пермяки разместили флаг Кубы на Эльбрусе ко Дню независимости республики
roscuba.ru  /  Российское общество дружбы с Кубой

Пермь, 25 октября. Гора Эльбрус — 5642 м. — покорилась группе участников Пермского отделения Российского общества дружбы с Кубой. Восхождение на высочайшую точку России и Европы посвятили Дню независимости Острова Свободы.

Руководитель отделения Александр Аленин рассказал, что РОДК в свое время основали Юрий Гагарин и Эрнесто Че Гевара. Сегодня им руководит Алексей Лавров.

«До сих пор продолжается блокада Кубы. Ситуация там непростая. Мы регулярно собираем деньги и отправляем туда лекарства, — пояснил Александр Аленин. — На вершине Эльбруса мы развернули кубинский флаг и подписали петицию «За отмену несправедливой экономической блокады Кубы!».

В документе сказано, что с начала 1960-х годов в отношении республики действует экономическая блокада, введенная по инициативе США. Политические мотивы, по которым против Острова Свободы было ведено эмбарго, давно утратили актуальность.

Пермяки разместили флаг Кубы на Эльбрусе к Дню независимости республики
roscuba.ru / Российское общество дружбы с Кубой
Тем не менее спустя десятилетия кубинцы испытывают трудности с приобретением потребительских товаров самого широкого спектра, в том числе продуктов питания и медикаментов. А в условиях распространения коронавируса это создает для населения страны прямую угрозу.

«Мы живем в XXI веке, и призраки холодной войны пора оставить в прошлом. Сегодня небольшое островное государство никому не угрожает и не может считаться источником опасности. Эмбарго против Кубы не может быть оправдано ни политически, ни экономически, ни — тем более — с гуманитарной точки зрения. Любая страна мира гордится своей независимостью и отстаивает свой суверенитет», — написано в петиции.

Отдать свой голос можно на сайте Российского общества дружбы с Кубой. Сам документ и побывавший на Эльбрусе флаг Острова Свободы будут переданы послу Республики в России.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что США введут санкции против Кубы, если власти страны привлекут к уголовной ответственности участников оппозиционного марша, который запланирован на 15 ноября.

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Все новости / Общество / Пермяки разместили флаг Кубы на Эльбрусе ко Дню независимости республики
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