Сборная Пермского края откроет «Детский КВН» на Первом канале

Пермь, 24 октября. Сборная Пермского края выступит в премьерном сезоне «Детского КВН». Игру покажут в эфире Первого канала 31 октября.

В первой ¼ финала сыграют: «Дабл Трабл» (Пермский край), «Карусель» (Тында, Амурская область), «Ровесник» (Кронштадт), «Дети Басты» (Ростов-на-Дону).

В прикамской команде один мальчик и восемь девочек. Почти все участники команды играют на музыкальных инструментах. В 2017 году «Дабл Трабл» стала абсолютным чемпионом Пермского края. Затем в Анапе на Международном фестивале они завоевали бронзовые медали и получили приглашение в телевизионный проект «Детский КВН».

vk.com / Команда КВН

Всего зрители и болельщики увидят восемь четвертьфинальных игр, три полуфинала и финал. Ведущие проекта: Степан Лукин и Таисия Маслякова.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российская актриса и бывшая участница сборной Пермского края по КВН Светлана Пермякова рассказала, почему не любит вспоминать о бывших коллегах по игре.