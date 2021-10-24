Сборная Пермского края откроет «Детский КВН» на Первом канале

Пермь, 24 октября. Сборная Пермского края выступит в премьерном сезоне «Детского КВН». Игру покажут в эфире Первого канала 31 октября.
В первой ¼ финала сыграют: «Дабл Трабл» (Пермский край), «Карусель» (Тында, Амурская область), «Ровесник» (Кронштадт), «Дети Басты» (Ростов-на-Дону).
В прикамской команде один мальчик и восемь девочек. Почти все участники команды играют на музыкальных инструментах. В 2017 году «Дабл Трабл» стала абсолютным чемпионом Пермского края. Затем в Анапе на Международном фестивале они завоевали бронзовые медали и получили приглашение в телевизионный проект «Детский КВН».
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российская актриса и бывшая участница сборной Пермского края по КВН Светлана Пермякова рассказала, почему не любит вспоминать о бывших коллегах по игре.