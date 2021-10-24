Молельную комнату открыли в исправительной колонии в Прикамье

Пермь, 24 октября. В исправительной колонии №9 Соликамска в Прикамье открыли молельную комнату для отбывающих наказание осужденных-мусульман. Помещение оборудовано всем необходимым для проведения ежедневных молитв и религиозных обрядов.

Начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Юрий Лымарь во время церемонии открытия отметил, что уже не первый год ведомство сотрудничает с Региональным Духовным управлением мусульман Прикамья.

«Религия всегда занимала важное место в жизни осужденных. Она учит правильному укладу жизни и воспитывает в людях моральные принципы. Я убежден, что сегодняшнее событие — огромный вклад в дело исправления и ресоциализации осужденных, — сказал Лымарь.

Также муфтий Пермского края вместе с осужденными прочитал молитву.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что начальник исправительной колонии в Заволжском районе Ульяновска стал фигурантом уголовного дела о взятке.