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Молельную комнату открыли в исправительной колонии в Прикамье
Общество
Молельную комнату открыли в исправительной колонии в Прикамье
vk.com  /  ГУФСИН по Пермскому краю

Пермь, 24 октября. В исправительной колонии №9 Соликамска в Прикамье открыли молельную комнату для отбывающих наказание осужденных-мусульман. Помещение оборудовано всем необходимым для проведения ежедневных молитв и религиозных обрядов.

Начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Юрий Лымарь во время церемонии открытия отметил, что уже не первый год ведомство сотрудничает с Региональным Духовным управлением мусульман Прикамья.

«Религия всегда занимала важное место в жизни осужденных. Она учит правильному укладу жизни и воспитывает в людях моральные принципы. Я убежден, что сегодняшнее событие — огромный вклад в дело исправления и ресоциализации осужденных, — сказал Лымарь.

Также муфтий Пермского края вместе с осужденными прочитал молитву.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что начальник исправительной колонии в Заволжском районе Ульяновска стал фигурантом уголовного дела о взятке.

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