Пассажир погиб в результате опрокидывания мотоцикла в Пермском крае

Пермь, 24 октября. Пассажир погиб в Октябрьском районе Прикамья при опрокидывании мотоцикла. По предварительной информации, водитель был пьян.

По данным местного ОМВД, мотоцикл «Урал» с коляской двигался по полевой дороге в направлении деревни Шараповка. На большой скорости водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание байка.

В результате ДТП пассажир мотоцикла получил травму, несовместимую с жизнью. По факту аварии полиция проводит проверку.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что инспекторы ГИБДД до приезда пожарных спасли жителей многоквартирного дома, в котором началось возгорание. Инцидент произошел в Березниковском округе.