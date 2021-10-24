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Пассажир погиб в результате опрокидывания мотоцикла в Пермском крае
Происшествия
Пассажир погиб в результате опрокидывания мотоцикла в Пермском крае
 /  ОМВД по Октбярьскому району

Пермь, 24 октября. Пассажир погиб в Октябрьском районе Прикамья при опрокидывании мотоцикла. По предварительной информации, водитель был пьян.

По данным местного ОМВД, мотоцикл «Урал» с коляской двигался по полевой дороге в направлении деревни Шараповка. На большой скорости водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание байка.

В результате ДТП пассажир мотоцикла получил травму, несовместимую с жизнью. По факту аварии полиция проводит проверку.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что инспекторы ГИБДД до приезда пожарных спасли жителей многоквартирного дома, в котором началось возгорание. Инцидент произошел в Березниковском округе. 

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