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Третья вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Пермском крае
Общество
Третья вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Пермском крае
pixabay.com/PD  / 

Пермь, 23 октября. Новая вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Прикамье в ЗАТО Звездный. Очагом названо одно из местных фермерских хозяйств.

В конце сентября карантин был введен указом губернатора Пермского края в части Краснокамского округа в деревне Карабаи, где располагается личное подсобное хозяйство местной жительницы. Тогда погибло 13 свиней. Еще около 70 пришлось изъять.

В середине октября новый эпизоотический очаг был обнаружен у границ Индустриального района Перми в СНТ «Ивушка». Сразу 135 населенных пунктов оказались в зоне опасности заражения. У собственников разных подсобных хозяйств было изъято 76 поросят и свиней.

В свою очередь, ветеринары утверждают, что серьезной опасности для человека заболевание не представляет. А карантин вводится в целях сохранения продовольственной безопасности.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавирусной инфекции граждан планируют ввести в Пермском крае.

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