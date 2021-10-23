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Жителя Пермского края осудят за уклонение от военной службы
Общество
Жителя Пермского края осудят за уклонение от военной службы
vk.com  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Пермь, 23 октября. В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Нытвы, которого обвиняют в уклонении от призыва на военную службу. Наказание по ч. 1 ст. 328 УК РФ — штраф до 200 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В Следственном комитете Пермского края ФАН рассказали, что 7 апреля 2021 молодой человек прошел медкомиссию и по состоянию здоровья был признан годным к военной службе.

«Ему была вручена повестка. В назначенное время обвиняемый без оснований для освобождения от этой службы, без уважительных причин не явился в комиссариат. Таким образом он уклонился от призыва», — пояснили в СУ СКР Прикамья.

Уголовное дело сейчас направлено в суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что расчеты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию пятнадцати военных комиссариатов общей площадью в пять гектаров.

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