Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае

Пермь, 23 октября. Частный жилой дом сгорел в Очерском районе Пермского края, погибли два ребенка. Об этом сообщает региональный главк СКР.

Согласно предварительным данным, загорелся дом на улице Вересовой поселка Нижняя Талица. Во время пожара в доме были трехлетний ребенок и годовалый малыш. Их спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Согласно данным ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило в 19:59 пятницы (17:59 по Москве). По прибытии пожарных огнем были охвачены дом и надворные постройки, площадь составила 80 кв.м. Пожар тушили 25 человек и 10 единиц техники.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что семья погибших детей благополучная и на учете не состояла. Мать сама воспитывала мальчика и девочку.

Мать детей рассказала, что вышла из дома на 15 минут. Вернувшись она увидела огонь и бросилась спасать детей. Женщина вынесла из дома тело мальчика без признаков жизни. Вернуться за дочкой она не смогла из-за пожара. Ее тело позже нашли сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при пожаре в одноэтажном доме около станции Кутамыш под Пермью. Пожар тушили 47 человек и 15 единиц техники.