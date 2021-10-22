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Экоактивиста избили в элитном поселке в Прикамье
Общество
Экоактивиста избили в элитном поселке в Прикамье
vk.com  /  Подслушано Полазна NEW FORMAT

Пермь, 22 октября. ГУ МВД Прикамья проведет проверку по факту избиения экозащитника в поселке Полазна. Информация об этом и видео инцидента появилось в социальных сетях на этой неделе.

По последней информации активист получил закрытую черепно-мозговую травму. А избившим его является бывший глава местной администрации.

Инцидент произошел после того, как жители распространили информацию о загрязнении Камского водохранилища. По их словам, более 600 тонн мусора было сброшено здесь в воду только в 2021 году.

Очевидцы пишут в соцсетях, что после опубликованной в СМИ информации, неизвестные стали приезжать на грузовых машинах ежедневно и засыпать мусор грунтом, пытаясь скрыть нарушения природоохранного законодательства.

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