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Пермские родители требуют отставки регионального министра образования

  /   Обновлено: 22 октября 2021 17:18
Общество
Пермские родители требуют отставки регионального министра образования
vk.com  /  Раиса Кассина

Пермь, 22 октября. Родители в Прикамье потребовали отправить в отставку регионального министра образования и науки Раису Кассину и ее заместителей. Инициативная группа написала письмо на имя министра просвещения России Сергея Кравцова и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«Вооруженные нападения подростков на учителей и учеников стали черной визитной карточкой Прикамья, ведь ни в одном другом регионе страны эта проблема не носит системный характер. Становится очевидно, что дорогостоящая система психологического сопровождения детей в пермских школах не работает», — отмечают авторы обращения.

Пермские родители требуют отставки регионального министра образования
Prt Scr /
По их словам, последней каплей терпения стал инцидент в Октябрьском, когда 12-летний школьник свободно попал на территорию школы с ружьем и произвел серию выстрелов. Также родители вспоминают и другие недавние потрясения, среди которых называются съемка гей-оргии школьниками в Лысьве и преподавание уроков ЛГБТ во Фролах.

«Бардак в организации учебного процесса наглядно виден и по ситуации в Новопетровке, где ученикам с риском для жизни приходилось лезть на вышку для отправки домашнего задания», — говорится в письме.

По мнению родителей, один инцидент может быть случайностью, но регулярные и последовательные сигналы со всего Пермского края говорят о закономерности.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Следственный комитет Прикамья завершил расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудницы регионального министерства образования. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

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