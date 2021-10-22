Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 12:56
12:56
Общество
Песков отметил, что проблема с сознательностью россиян в вопросах вакцинации пока остается
12:55
Общество
Звездный адвокат Жорин не верит, что Болдуин намеренно хотел убить оператора фильма «Ржавчина»
12:53
Весь мир
Fox News: 60 тысяч мигрантов скопилось на границе Мексики и США
12:50
Происшествия
Тела четырех погибших в Албании российских туристов отправлены на родину
12:49
Происшествия
ФАН публикует имена погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью
12:48
Весь мир
Арестованные за нарушение госграницы Азербайджана иранские водители освобождены
12:46
Общество
NCSoft объявила о начале переноса и имени кланов и никнеймов в Lineage2M
12:45
Политика
Песков отреагировал на принятие НАТО новой стратегии по сдерживанию России
12:42
Общество
Жители Владимирской области спасли застрявшего на дереве кота
12:40
Политика
Песков заявил об отсутствии в России «коврового» объявления организаций иноагентами
Все новости

В Прикамье сотрудники ГИБДД эвакуировали местных жителей из горящей девятиэтажки

  /   Обновлено: 22 октября 2021 11:54
Общество
В Прикамье сотрудники ГИБДД эвакуировали местных жителей из горящей девятиэтажки
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Пермь, 22 октября. Правоохранители до приезда пожарных спасли жителей многоквартирного дома, в котором началось возгорание, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошел в Березниковском округе. По информации ведомства, инспекторы во время патрулирования увидели дым, исходящий из балкона одной из квартир жилого дома.

Сотрудники ГИБДД незамедлительно прибыли на место происшествия, зашли в подъезд и нашли квартиру, в которой, предположительно, начался пожар. Дверь в помещение была закрыта.

Правоохранители оперативно начали эвакуировать людей из девятиэтажного здания, параллельно вызвав пожарных. После успешной ликвидации возгорания выяснилось, что в пострадавшей квартире никого не было.

Несколько дней назад в Калуге сотрудники МЧС спасли из пожара собаку и реанимировали ее, сообщало Федеральное агентство новостей. Животное не пострадало.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Прикамье сотрудники ГИБДД эвакуировали местных жителей из горящей девятиэтажки
ГИБДД хорошие новости россии спасение из пожара
Комментировать