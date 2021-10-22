В Прикамье сотрудники ГИБДД эвакуировали местных жителей из горящей девятиэтажки

Пермь, 22 октября. Правоохранители до приезда пожарных спасли жителей многоквартирного дома, в котором началось возгорание, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошел в Березниковском округе. По информации ведомства, инспекторы во время патрулирования увидели дым, исходящий из балкона одной из квартир жилого дома.

Сотрудники ГИБДД незамедлительно прибыли на место происшествия, зашли в подъезд и нашли квартиру, в которой, предположительно, начался пожар. Дверь в помещение была закрыта.

Правоохранители оперативно начали эвакуировать людей из девятиэтажного здания, параллельно вызвав пожарных. После успешной ликвидации возгорания выяснилось, что в пострадавшей квартире никого не было.

Несколько дней назад в Калуге сотрудники МЧС спасли из пожара собаку и реанимировали ее, сообщало Федеральное агентство новостей. Животное не пострадало.